Fisiculturista que se casó con muñeca inflable se divorcia; está enamorado de un cenicero

Ciudad de México.- Yuri Tolochko es un fisiculturista ruso que se hizo viral por sus extrañas relaciones.

Primero se casó con Margo, una muñeca inflable a la que le juró amor eterno.

Más tarde llegaron Lulú y Lola, con las que le fue infiel a su ‘mujer’.

Tras esto, la ‘pareja’ decidió divorciarse. Sin embargo, no pasó mucho para que el influencer, con más de 110 mil seguidores, encontrara un nuevo amor en un bar.

No, no en una chica, ni un chico, si no con el cenicero.

"Me gusta el olor, la sensación del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta que toque mi piel, me excita, es lo que me atrae de este cenicero”, explicó en sus redes.

El hombre de 37 años llegó a un acuerdo con los propietarios del bar que se lo dejan llevar a casa de vez en cuando.

Desde entonces, Yuri ha compartido varias imágenes junto al cenicero e incluso con sus otras muñecas Lulu y Lola, que según asegura están encantadas de que el objeto venga de vez en cuando a casa.