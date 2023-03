Ganó una fortuna en Meta, 'por no hacer nada'

Una exempleada de Meta subió un video a redes sociales en el que confesó la cantidad que ganó en la compañía por 'no hacer nada'.

Reveló que ganó 190.000 dólares por no hacer “nada” en el trabajo.

Maddie, @maddie_macho, compartió recientemente un video de TikTok en el que hablaba de sus seis meses de empleo en 2021.

La joven comenzó el clip, titulado “Me pagan 190.000 dólares por no hacer nada en Meta”, describiendo cómo su empleador no estaba contratando nuevos empleados mientras ella estaba allí. Afirmó que durante los seis meses de trabajo, se suponía que no se contrataría a nadie. “Eso me dejó sin palabras... Pensé, ‘perfecto, solo voy a aguantar por un año, obviamente no logré eso’”, contó.

Su revelación ocurrió en medio de los recientes despidos de la compañía, apenas algunos días después de que Zuckerberg anunciara una nueva ola de despidos de más de 10.000 empleados de Meta.

Como era de esperarse, su video se volvió viral y acumula miles de reproducciones, así como cientos de comentarios de personas que expresaron experiencias similares.