Hallan más de 2 mil fetos en casa de exmédico abortista

Estados Unidos.- Se encontraron más de 2,000 restos fetales médicamente preservados en la casa de Illinois de un ex médico de la clínica de abortos de Indiana que murió la semana pasada, dijeron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Will dijo en un comunicado de prensa el viernes por la noche que un abogado de la familia del Dr. Ulrich Klopfer contactó a la oficina del forense el jueves sobre posibles restos fetales encontrados en la casa en una parte no incorporada del Condado de Will en el noreste de Illinois.

La oficina del alguacil dijo que las autoridades encontraron 2,246 restos fetales preservados, pero no hay evidencia de que se hayan realizado procedimientos médicos en el hogar.

La oficina del forense tomó posesión de los restos. Una investigación está en curso.

El departamento de investigaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Will no devolvió un mensaje enviado el sábado en busca de comentarios adicionales sobre el descubrimiento.

Klopfer, quien murió el 3 de septiembre, era médico desde hace mucho tiempo en una clínica de abortos en South Bend, Indiana. Se cerró después de que el estado revocó la licencia de la clínica en 2015. El Departamento de Salud del Estado de Indiana había emitido anteriormente quejas contra la clínica, acusándola de no tener un registro de pacientes, políticas sobre aborto con medicamentos y un órgano rector para determinar las políticas.

La agencia estatal también acusó a la clínica de no documentar que los pacientes reciben educación obligatoria por lo menos 18 horas antes de un aborto.

Se creía que Klopfer era el médico abortista más prolífico de Indiana, con miles de procedimientos realizados en varios condados de Indiana durante varias décadas, informó South Bend Tribune.

Mike Fichter, presidente de Indiana Right to Life, dijo en un comunicado enviado el viernes por la noche que "estamos horrorizados" por el descubrimiento de los restos fetales en la residencia de Klopfer en Illinois. Llamó a las autoridades de Indiana para ayudar a determinar si esos restos tienen alguna conexión con las operaciones de aborto en Indiana.

"Estos informes repugnantes subrayan por qué la industria del aborto debe ser sometida al más alto escrutinio", dijo Fichter en el comunicado.

The Associated Press dejó un mensaje el sábado para un portavoz del gobernador Eric Holcomb preguntando si los funcionarios de Indiana investigarían no fue devuelto de inmediato.

La licencia de Klopfer fue suspendida por la Junta de Licencias Médicas de Indiana en noviembre de 2016 después de que el panel descubriera una serie de violaciones, incluida la falta de garantizar que el personal calificado estuviera presente cuando las pacientes recibían o se recuperaban de los medicamentos administrados antes y durante los procedimientos de aborto.

Klopfer ya no estaba practicando en ese momento, pero le dijo al panel que nunca había perdido a una paciente en 43 años de abortar y que esperaba volver a abrir sus clínicas.

En junio de 2014, Klopfer fue acusado en el condado de St. Joseph, Indiana, de un delito menor por no presentar un informe público oportuno. Fue acusado de esperar meses para denunciar un aborto que le proporcionó a una niña de 13 años en South Bend. Ese cargo se retiró más tarde después de que Klopfer completó un programa de desvío previo al juicio.

La representante republicana de Estados Unidos, Jackie Walorski, republicana de Indiana, calificó el descubrimiento de los restos fetales como "repugnantes", en un comunicado emitido por su oficina.

"Fue responsable de miles de abortos en Indiana, y su tratamiento descuidado de restos humanos es un ultraje", dijo en su declaración.

En mayo, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó una ley de Indiana que exige el entierro o la cremación de restos fetales luego de abortos en el estado. Esa ley fue firmada por el vicepresidente Mike Pence en 2016 cuando era gobernador de Indiana, pero fue objeto de desafíos legales.

El Departamento de Salud del Estado de Indiana, que supervisa la regulación de las clínicas de aborto, ha integrado las disposiciones de esa ley en el proceso de licencia existente de la agencia.

Antes del fallo, las clínicas de Indiana podían entregar los restos fetales a los procesadores que manejan la eliminación de tejidos humanos u otro material médico por incineración.





