Harto, arregla el bache de su calle y lo multan

Ciudad de México.- Un abuelito cansado de la indiferencia de las autoridades italianas arregló el bache de su calle. pero fue multado con más de 16 mil pesos mexicanos.

El hombre identificado como Claudio Trenta, habitante de la localidad conocida como Barlassina, en Monza, quiso realizar un acto generoso con su comunidad.

Así que el abuelito tomó sus herramientas, compró lo necesario y tapó un bache que amenazaba la seguridad de los residentes.

Sin embargo lo que no sabía el adulto mayor, es que estaba violando una normativa de la ciudad y recibió una multa exorbitante, poco más de 800 euros.

De acuerdo al portal del Monza Today, el abuelito se dispuso a tapar el bache porque estaba cansando de que ninguna autoridad solucionara el problema.

“Había denunciado la situación ante medios locales, pero nadie le hizo caso”, reseñó el diario italiano.

Eso lo motivó a encargarse del asunto, consiguió asfalto y lo vertió encima del hoyo, pero días después a su casa llegó una multa de la policía de Monza.

Al final el gobierno de su localidad lo está obligando a pagar 882 euros por arreglar la calle. Lo anterior, debido a que no contaba con los permisos necesarios.

El alcalde Barlassina, Piermario Galli, argumentó que la multa era correcta porque el abuelito no realizó la denuncia en las instancias indicadas.

Ahora el hombre, de 72 años de edad, deberá pagar por su error, ya que son los funcionarios municipales quienes deberían encargarse de estos trabajos.

El abuelito se resiste a pagar la multa: “Es injusto”

En tanto, Trenta comunicó en sus redes sociales que no cubrirá el importe de la multa porque la considera injusta.

“Yo solo quería mejorar las calles de la comunidad, hacerle un favor a los demás vecinos”, insistió.

La noticia ya le dio la vuelta al mundo y el abuelito ha sido felicitado por su acción, no así las autoridades a quienes describieron de incompetentes.

“Todo el mundo está hablando de ello en los periódicos, la radio, la televisión. Agradezco su cercanía. He recibido muchas solicitudes y el martes se emitirá un reportaje en profundidad sobre esta historia, en un último intento para que me cancelaran esta multa, que a mi juicio es una injusticia. ¿Por qué multarme a mí y no a los que sabían del problema y no intervinieron?”, expresó el hombre en Facebook.