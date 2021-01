Hombre se cambia el nombre en borrachera; ahora es Céline Dion

Thomas Dodd, quien en medio de una borrachera pagó miles de pesos para cambiar su nombre por el de Céline Dion, a quien admira. El hombre estaba pasado de copas, así que en medio del calor del momento, decidió cambiarse el nombre durante la noche de Navidad.

"Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! https://t.co/ZchXWiqhUw

— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020".

Sin embargo, no lo cambió por cualquiera, optó por iniciar los trámites para cambiar su nombre por el de la famosa cantante Céline Dion. Pagó alrededor de 2 mil 400 pesos mexicanos.

De acuerdo con The New York Post, el hombre no recordaba lo que había hecho en medio de tanto alcohol en su sangre. Dodd aseguró que gran parte de la cuarentena por la pandemia por Covid-19 la pasó escuchando y viendo videos en YouTube de Céline Dion.

El hombre se dio cuenta hasta que recibió un documento con la solicitud del cambio de nombre. Ésta debía firmarla para hacerlo oficial, de manera que reafirmó su deseo de cambiar su nombre, Thomas Dodd, por el de Céline Dion, el cual ya cambió en redes sociales.

Fuente: www.elimparcial.com