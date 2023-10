Hombre se renta como 'papá para eventos sociales'

Tomada de Internet

En TikTok circula un video que ha llamado la atención de miles de usuarios de la plataforma, se trata de un clip en donde una joven muestra un anuncio de un hombre que se renta como papá para eventos especiales.

A través de la cuenta @reinawachaka, una mujer dio a conocer un video que ella misma grabó en las calles de su ciudad, en donde se encontró con un insólito anuncio en el que se podía leer: "Figura paterna para tu evento".

"¿Tu papi no está? Yo soy Rodrigo, papá de 3 y también tuyo si necesitas. Precios aterrizados. Háblame, yo te puedo ayudar. Confiable", se puede leer en el volante.

En el anuncio también se encuentra su número telefónico en caso de que algún transeúnte esté interesado en sus servicios.

"Alguien vio un negocio donde nadie lo había visto, lo peor que hay mercado y harto", "¡Cómo no se me ocurrió arrendar a mí papá! Es simpático y tierno, le hubiera sacado mucha plata", "Yo feliz con ese servicio, a mi graduación no fue nadie y no saben lo humillante que es", "El que no chambea es porque no quiere", "Pues si es una persona seria y confiable le deseo mucho éxito en su emprendimiento" y "Lo que más risa me da es que ya se han llevado el contacto y ya sólo quedan tres jaja", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El video ha logrado acumular 2.2 millones de visualizaciones y más de trescientos mil 'me gusta' en TikTok.