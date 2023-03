Hombre tomó el apellido de su esposa y responde a haters

Ciudad de México.- Alastair Tansley decidió tomar el apellido de Phoebe, su esposa, después de haberse casado. El hombre respondió a quienes criticaron su decisión y contó la razón detrás de ella.

Alastair, quien antes llevaba el apellido Livesley, dijo que la elección de tomar el apellido de Phoebe fue una “obviedad”, ya que ella ha dicho que sintió una fuerte conexión emocional con él después de haber perdido a su madre y a su padre a una edad temprana.

En octubre de 2020, la pareja, que actualmente tiene una hija, se comprometió y Phoebe le hizo saber que no quería perder su apellido, puesto que formaba parte de su identidad. Por ello, no fue una decisión difícil para Alastair y tampoco vio como un problema cambiar su nombre.

Sin embargo, cuando compartió la noticia a través de redes sociales recibió comentarios de haters que lo cuestionaron, se burlaron de él y lo llamaron “menos hombre”. Pero no todo fue odio. Hubo gente que lo apoyó e, incluso, otros hombres que hicieron lo mismo que él compartieron su experiencia.

Después de varias conversaciones, porque no llegaron de inmediato a la decisión, ambos acordaron que era lo que se iba a hacer. Phoebe estuvo muy agradecida, según Alastair, aunque los padres de él tuvieron sentimientos encontrados: “Creo que mi madre simplemente no entendía de dónde venía. Dijo: ‘Bueno, es tu decisión'”, explicó, agregando que creía que se trataba de una cuestión generacional.

Asimismo, dijo: “Me encanta mi nuevo nombre. No he perdido mi antigua identidad en absoluto. Es un gesto de amor y respeto a mi esposa. Hay muchas cosas sobre el matrimonio que son inherentemente patriarcales. Me encantaría pensar que cuando nuestra hija sea mayor, podrá tomar sus propias decisiones. Se trata de cambiar ligeramente las cosas en esa dirección”.

Alastair finalizó diciendo que está feliz de haber abonado a la conversación. “Si esto hace que la gente lo cuestione más, entonces genial”.