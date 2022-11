¡Indocumentada por un día! Iba a Chiapas y aterrizó en Seattle

Ciudad de México.- Marijose se viralizó hace unos días tras contar su historia en redes: compró un vuelo redondo para Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y aterrizó en Seattle.

En el video a chica explica que compró un vuelo redondo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-Guadalajara, y de regreso Guadalajara-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y todo sucedió cuando tomó su vuelo de regreso.

La mujer refiere que los empleados de la aerolínea Volaris checaron su pase de abordar y la enviaron a una fila en la que abordó un avión, pero, al llegar a su asiento, ya había alguien sentado; ante ello, una vez más, checaron su pase de abordar y la sentaron en otro lugar.

Sin embargo, una vez en el vuelo, le pidieron hacer su declaración de aduana en el formato regular de avión, lo que ella cuestionó porque, se suponía, era un vuelo nacional sólo a Chiapas.

La joven refiere que cuando se dio cuenta de que el formato estaba en inglés y debía llenarlo, escribiendo el número de su pasaporte, que no tenía, le pareció raro, pero le avisó a la azafata para que la asistiera para llenarlo; fue ahí cuando los empleados de la aerolínea, al extrañarse de que no llevara pasaporte, se dieron cuenta del error y una pasajera le dijo que estaba volando a Seattle, en Washington, y no a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

-¿Entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte?

-Pero es que es un viaje nacional y no ocupo nada

-¿Cómo?

“La azafata no me respondió nada y le tuve que preguntar a la pasajera sentada atrás para dónde iba el vuelo y me dijo que para Seattle”.

En ese momento, refiere la pasajera, se desató el caos y la azafata tuvo que llamarle al capitán, y éste, a su vez, a la torre de control. La mujer quería que su familia lo supiera, pues el tiempo estimado de su vuelo a Chiapas ya había transcurrido, pero ella seguía volando con destino a Seattle.

La chica dice que, aunque le dijeron que el capitán del avión de la aerolínea que abordó se comunicaría con su familia, eso no fue cierto; refiere que hasta la Guardia Nacional mexicana debió intervenir para que ella pudiera volver y su familia, al ver que no llegaba, tuvo que intervenir para traerla de regreso.

Cuando Marijose aterrizó en Estados Unidos, una representante de Volaris ya la esperaba y le dijo que tenía que abordar el único vuelo que salía para Guadalajara de nuevo, pero ella debía pasar por Migración y no tenía pasaporte ni visa, porque su vuelo era nacional.

En realidad, la joven explica que el problema para la aerolínea era que prácticamente ellos habían pasado a una persona indocumentada a Estados Unidos, de manera ilegal. Así que tuvieron que tomarle las huellas digitales de ambas manos y una fotografía, y le explicaron que no debería quedar “récord”; es decir, ningún registro como si hubiera cometido un delito, pues todo había sido un error.

Finalmente, a Marijose le asignaron un asiento de regreso a Guadalajara y un guardia de Migración la acompañó desde ahí hasta el asiento que le asignaron.