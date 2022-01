Influencer Carlos 'Máster' Muñoz anuncia su retiro de las redes sociales

Ciudad de México.- El 'coach' empresarial y conferencista mexicano Carlos 'Máster' Muñoz anunció este jueves su retiro de las redes sociales.

Muñoz comenzó a tener popularidad en Internet por la manera en la que se dirigía a la audiencia que acudía a sus conferencias sobre emprendimiento. Asimismo, su nombre empezó a aparecer en los medios debido a los polémicos comentarios vertidos en sus videos, donde recomendaba a los jóvenes abandonar la universidad.

Asímismo, el pasado octubre, el conferencista fue objeto de escrutinio público, luego de que se viralizara un video en el que se dirigió despectivamente hacia un mesero, en medio de una de sus conferencias.

En un video publicado en su canal de YouTube titulado 'Hasta Pronto', Muñoz dijo a sus seguidores que ya logró la meta de "crear un canal de comunicación que le ayudará a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma potenciar a miles de emprendedores".

No obstante, el 'influencer' señaló que llegó el momento "de hacer un alto en el camino" para ver hacia dónde quiere transitar, ya que los polémicos comentarios que se viralizaron en Internet eran parte de un personaje llamado 'Máster Muñoz' que fue disruptivo, pero también ofensivo, frívolo y superficial, con el que no dice no identificarse.