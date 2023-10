Influencer muestra como vestirse para funeral de su amiga

Porque no importa cual sea el momento, las redes sociales son primero. Eso demostró una mujer influencer quien enseñó como vestirse para asistir a un funeral, más específico ¡EL DE SU AMIGA!

Se trata de la cuenta de beatriz_asesoradeimagen quien compartió un video en su TikTok en el que muestra como se prepara para asistir al funeral de su amiga. En este clip describe desde la falda, la camisa y los aretes que utilizará para el último adiós de su amiga.

“Un duelo es un momento importante. Tiene que ver con lo personal, con lo social y con lo religioso. Decirle adiós a un ser querido, merece que vayamos vestidas con mucho cuidado. Es otra forma de manifestar cariño y respeto”, escribió la mujer en la descripción de su post.

A lo largo del video incluso menciona que no suele usar muchas joyas en un duelo porque “ante todo primero la discreción”, pero recalcó que es importante ir elegante a despedir a su amiga. “A las amigas se les honra con nuestra presencia y nos vamos elegantes para ellas”, finalizó.

La respuesta en redes sociales

El video de la influencer Beatriz mostrando como vestirse para asistir a un funeral fue tan popular que alcanzó los 2 millones de reproducciones y miles de comentarios tanto en crítica, aplaudiendo el video y otros más reflexionando sobre su propia situación.

Algunos comentaron que lo realmente importante es visitarlos y arreglarse para ver amistades en vida y no solo cuando fallecen, algunos indicaron que ni siquiera las dio el tiempo para cambiarse de ropa o si quiera bañarse por la pérdida tan grande que tuvieron.

“Cuando realmente estamos de duelo, no tenemos ganas de nada, menos de estar luciendo prendas o ir elegante”, “viendo esto entiendo que cada quien vive su dolor de distinta manera. Yo jamás podría“, “como buena influencer haciendo un ‘get ready with me para mi velorio”, “nosotros con el dolor pero nos fuimos bien vestidos porque es la última vez que vamos con ellos”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la influencer.