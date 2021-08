"Invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán": conductor ecuatoriano

Quito.- En Ecuador, se ha generado un nuevo escándalo en las redes sociales, debido a los dichos machistas y misóginos del actor y presentador ecuatoriano Andrés Pellacini.

Durante el programa 'Mucho que Contar', que se transmite por Radio Diblu, donde es uno de los presentadores, Pellacini, mientras hablaban de las agrupaciones de defensa de los derechos de las mujeres, dijo: "Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán"; país donde actualmente las mujeres y niños son los más afectados tras la toma del poder por parte de los talibanes.

Otro de los presentadores le comenta que Afganistán es un país donde "te entran a metralla" y su respuesta fue: "¿Por qué te crees que las estoy mandando a toditas allá?".

Luego, para rematar sus comentarios, cantó parte de la canción 'Un violador en tu camino', que popularizaron grupos feministas de Chile en 2019, e imitó el sonido de una ametralladora junto con gestos de disparos con sus brazos, soltando luego una carcajada.

En otra parte de la conversación, una de las chicas que estaban en la mesa le consulta: "¿Para ti qué es provocar?".

La respuesta no mejoró los dichos anteriores, sino que ahondó más en el machismo y la misoginia. "Provocar es que vayas a la Sur Oscura (la principal barra brava del Barcelona Sporting Club) un día y sabes que van a chupar (tomar alcohol) y vas en minifalda y con blusita, sin sostén y unas tetotas así y salgas 'no me pueden tocar porque ustedes no tienen derecho'".

"Si sabes que hay enfermos, si sabes que hay violadores, si sabes que existen, tu marchita no lo va a cambiar, la locura es la locura", manifestó.

"Apología al femicidio"

En las redes llovieron las críticas contra el actor y presentador e, incluso, contra algunos de los otros panelistas del programa radial, que rieron tras sus comentarios.

También hubo personas que indicaron que Pellacini hizo "apología al femicidio" de mujeres que piensan diferente a él, cuestión que consideran un "discurso de odio".

Otras le recordaron que un violador no necesita que una mujer tenga "un escote o minifalda" y le invitaron a dejar de "responsabilizar a la mujer de un acto tan atroz".

Instituciones se pronuncian

El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación rechazó "enérgicamente" las expresiones de Pellacini.

"Un tema tan sensible no puede ser banalizado en ningún medio de comunicación y tratado con ligereza, desconociendo y minimizando agresiones a quienes han sido víctimas de violencia de género", dice el escueto comunicado de esta institución.

Por su parte, la organización Fundamedios considera que es "inaceptable" que en un programa de radio se justifiquen "delitos execrables".

"Fundamedios rechaza estas declaraciones que sobrepasan los discursos protegidos por la libertad de expresión, pues vulneran la dignidad humana al justificar y realizar la apología de un delito y banalizar la violencia en contra de las mujeres", señala.

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y la parlamentaria Johanna Moreira solicitaron a la Defensoría del Pueblo que investigue y dicte las medidas de cumplimiento obligatorio que correspondan por las declaraciones de Pellacini.

"Condenamos estos mensajes con contenido de odio, discriminatorio y misógino", dijo la legisladora.

Toda esta polémica se generó apenas horas después de otro escándalo provocado por el periodista Andrés Carrión, que entrevistó en Teleamazonas a las pesistas ecuatorianas Neisi Dajomes, Tamara Salazar y Angie Palacios, que consiguieron medallas de oro y plata y un diploma olímpico, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Mientras Dajomes hablaba sobre su vida deportiva, el presentador le preguntó: "¿Y qué tal eres para cocinar, tú?" "¿Y para lavar platos?".