Jefa lo llama irresponsable por irse del trabajo a su hora de salida

Recientemente se viralizó en Facebook una publicación que dejo claro las situaciones desafortunadas que llegamos a vivir en el trabajo y que crean conflictos.

Se trata de una conversación que tuvo Jonathan con su jefa y dejo sorprendidos a los usuarios.

“Jonathan, ¿a quién le entregaste turno?”, escribió la supervisora seguido de “No te puedes ir de recepción si no ha llegado tu relevo. Necesito una explicación de por qué te fuiste sin que nadie te cubriera. Eso es abandono de trabajo. Aun cuando ya hayas cumplido tus “8 horas” de trabajo”.

“A nadie, pues no llegó nadie a tiempo y nadie me avisó nada. Mientras los compañeros lleguen a relevarme, no vuelve a pasar. Me fui porque Ya había acabado mi turno por el cual firmé contrato”, contestó él.

"¿Cómo la ven?, Termino mi jornada laboral, qué es nocturna, y todavía quieren que me espere a que me releve el siguiente turno, así llegue tarde o no llegue (como hoy fue el caso) y me sale con su mmda de abandono de trabajo”, se lee en la publicación.