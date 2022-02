"La Gilbertona" se vuelve tendencia

Sinaloa.- "La Gilbertona", personaje que se viralizó en Internet, se volvió tendencia en redes sociales por el rumor de su supuesta muerte, sin embargo desmintió esas versiones, asegurando que solo lo inventan para "tener vistas". No me he muerto, eso lo hacen para subir videos nada más", contó "La Gilbertona" para el portal Link Sinaloa.

"La Gilbertona" critica a quienes difunden rumores de su muerte

En medio de los rumores por su presunta muerte, y desde su casa en Tierra Blanca, Tierra Blanca, Gilberto Salomón Vázquez, conocido como "La Gilbertona" critica a los que esparcieron el rumor de su muerte, que dijo es la tercera vez que sucede en redes sociales.

El portal sinaloense añade que sigue en el proceso de cambiar su domicilio y esta mañana fue localizado en su antigua vivienda ubicada en Catedráticos 177, en el sector Tierra Blanca, lugar del que siguen sacando sus pertenencias para llevarlas a la casa en la que ahora vive.

Criticó que digan "mentiras solo para tener más reproducciones y ganancias" con los videos que hacen de su supuesta muerte.

Además puntualizaron que a la edad de 86 años mantiene "un buen estado de salud".