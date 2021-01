La historia de Homero, un American Bully que viajó en avión y llegó muerto

Instagram @mafe_echeverry18

Colombia.- Este viernes se hizo pública la denuncia de María Fernanda Echeverry, usuaria de la aerolínea Easyfly, quien asegura que al tomar un vuelo entre Puerto Asís y Cali no le dejaron llevar a su perro en cabina, lo enviaron por la bodega y cuando se lo entregaron en la ciudad de destino, estaba muerto.

“Compré el tiquete aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito, llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él” aseguró la denunciante en su cuenta de Instagram. Posterior a esto, Echeverry dice que le hicieron cambiar la modalidad del viaje y le dijeron que el perro debía ir en la bodega de equipaje.

Ante la insistencia de María Fernanda porque le dejaran llevar al perro en la cabina, como asegura ella siempre hacía, la aerolínea se negó. “Les recomendé y les exigí que lo ubicaran en un lugar seguro con el guacal que le había comprado para viajar cómodamente”, continúa Echeverry.

Finalmente la denunciante tomó el avión y Homero se fue en la bodega del mismo. Cuando llegaron a Cali María Fernanda se encontró con la noticia de que su perro había fallecido durante el vuelo.

“Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, aseguró María Fernanda.

En el mismo post donde se hizo la denuncia, Echeverry aseguró que “ni siquiera me dieron explicaciones de su muerte, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad”.

Desde la aerolínea Easyfly emitieron un comunicado asegurando que “en el caso de Homero, no se presentó la documentación requerida para su transporte en la cabina, que incluye certificado médico de apoyo emocional, carné de vacuna, en razón a lo cual la compañía ofreció a la pasajera que el perro fuera en la bodega”.

La Fiscalía General de ese país anunció que, junto con el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma), está investigando este caso por un posible delito. Además le recordó a la aerolíneas “la obligación legal de garantizar la vida, integridad física y emocional de animales y familias que utilizan sus servicios”.