'La Incondicional' revela su identidad y le pide boletos a Luis Miguel para su concierto, ¿quién es?

“La Incondicional” de Luis Miguel es una de las canciones más famosas de la estrella puertorriqueña, en su momento todos nos preguntamos cuál era la verdadera identidad de la actriz que realizó el papel y justo este martes Twitter nos dio la respuesta junto con una petición de boletos gratis para el concierto en la Arena CDMX.

Luis Miguel ha hecho sold out en todas las fecha programadas para su gira “Luis Miguel Tour” en México y no importa que tantas fechas nuevas abra, todos sus fans las agotan en segundos, como fue el caso de Ciudad de México, donde tendrán la oportunidad de verlo siete días seguidos, del 20 al 28 de noviembre.

En total, LuisMi tiene 20 conciertos programados en México y aunque muchos de sus más grandes fans intentaron conseguir un boleto para escuchar “La Incondicional” en vivo, las filas eran de más de 500 mil personas y la plataforma de Superboletos se llegó a ser en varias ocasiones por la alta demanda.

"La Incondicional" pide boleto para ver a Luis Miguel en concierto

“La Incondicional” de Luis Miguel le pide boletos gratis

Este martes se hizo viral una foto inédita de lo que parece ser la verdadera identidad de “La Incondicional” de Luis Miguel, pues en la publicación una mujer llamada Karla Zárate hizo un post pidiendo al cantante que le regale boletos para el concierto en CDMX “por los viejos tiempos”.

“Por los viejos tiempos, dame unos boletos para tu concierto. Atte. La Incondicional.”, escribió Karla.

La foto nos muestra a un Miky muy joven, vestido con su tradicional traje negro y corbata, mientras abraza a una hermosa joven de cabello rubio (Karla Zárate), la cual usa un vestido negro entallado con los hombros descubiertos. Y aunque ya se constató que la toma es real, los fans le comenzaron a hacer burla por la forma abrupta de pedir boletos para el concierto.

“No, pues ya no eres, la que no espera nada”, “Pero no existe un lazo entre tú y él” y “¿Eres la misma de ayer?”, fueron comentarios en la foto viral.

¿Quién es “La Incondicional” de Luis Miguel?

Karla Zárate, la supuesta identidad revelada de “La Incondicional” de Luis Miguel, es una mexicana nacida en Ciudad de México el 27 de agosto de 1975. De acuerdo a su biografía, la mujer es una novelista, cuentista y psicoanalista en funciones que ha logrado tener varios premios en la rama de la literatura.

Estudió la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo la medalla “Gabino Barreda”, por graduarse con el mejor promedio de su regeneración, después hizo su maestría en Literatura en una universidad en Los Ángeles, California, y su último grado académico ha sido un doctorado en “Letras Modernas” en la Universidad iberoamericana.

“La Incondicional” de Luis Miguel, aparte de ser una reconocida escritora mexicana, fue profesora adjunta de Teoría Literaria en la licenciatura de la que se graduó en la UNAM, participó durante siete años en un programa de radio sobre crítica literaria en Radio Fórmula y ha publicado novelas como “Rimel” (2013), “Llegada la Hora” (2019) y escribe una columna quincenal llamada “Ojos de perra Azul” en el medio “La Razón”.

Sin embargo, si eres fan de hueso colorado de Luis Miguel, sabrás muy bien que la identidad de “La incondicional” no es Karla Zárate, sino la modelo y actriz Carolina Menéndez, por lo que la foto inédita de la novelista, a pesar de ser real, fue una forma de hacer una broma y mostrar al mundo que tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo en su juventud.