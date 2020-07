La reacción de un recolector de basura al ser aceptado en Harvard

La historia de Rehan Staton, un joven que trabajaba recolectando basura para mantener a su familia, ha conmovido a miles de personas a través de redes sociales luego de que circulara el video de la reacción que tuvo al enterarse de que había sido aceptado para estudiar Leyes, nada más y nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard.

De acuerdo con la CNN, Rehan, quien tiene 24 años y vive en el estado de Maryland en Estados Unidos, se vio obligado a renunciar por completo a sus estudios para ponerse a trabajar y así ayudar a su familia, quienes enfrentan una complicada situación económica.

Rehan compartió con la CNN que durante su infancia, su familia era clase media, sin embargo, cuando su madre abandonó a su padre la situación familiar se complicó, provocando que a veces no tuvieran que comer, por lo que se vio obligado a entrar a trabajar como recolector de basura. "No comía todos los días y mi papá trabajaba todo el tiempo. A veces no había electricidad en casa", dijo.

No obstante, su papá, su hermano y sus compañeros de trabajo, la mayoría de ellos ex convictos, alentaron al joven a no abandonar sus sueños de ser abogado, de tal modo que su jefe logró conseguirle un lugar en la escuela estatal y el chico continuó estudiando hasta graduarse con calificaciones perfectas.

Rehan consiguió ser aceptado en cinco universidades Un año espués, Rehan aplicó para entrar a la escuela de Leyes de Harvard consiguiendo ser aceptado, y no solo eso, sino que logró ser admitido en las cinco universidades a las que se postuló, entre ellas la Universidad de Columbia y la Universidad del Sur de California. El joven se volvió viral tras compartir un video en el que grabó su reacción al enterarse que había logrado entrar a una de las universidades más prestigiosas del mundo.

En el conmovedor video aparece él junto a su padre y su hermano, quienes reaccionan con gran felicidad al recibir las buenas noticias y darse cuenta de que todos sus sacrificios habían valido la pena, indica Milenio.

"Cuando miro hacia atrás a mis experiencias, me gusta pensar que saqué lo mejor de la peor situación. Cada tragedia que enfrenté me obligó a salir de mi zona de confort, pero tuve la suerte de tener un sistema de apoyo para ayúdame a prosperar en esas dificultades”, expresó Rehan a la CNN.

Fuente: www.elimparcial.com