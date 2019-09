La última entrevista de la estrella infantil Mya-Lecia Naylor 48 horas antes de ahorcarse

Mya-Lecia Naylor, una estrella británica de la televisión infantil, murió a los 16 años el pasado 7 de abril. Desde entonces poco trascendió sobre los motivos que causaron su inesperada muerte que conmocionó a Reino Unido. Cuatro meses después de la triste noticia, la autopsia determinó que la adolescente falleció tras ahorcarse accidentalmente en una carpa anexa a su casa, ubicada en South Norwood, Reino Unido.

Su madre, Zenna Beggs, fue quien la encontró cerca de las 10:00 de la mañana, inconsciente y sin pulso. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la actriz sufría un paro cardíaco y la trasladaron al hospital Croydon University, donde falleció poco después. La noche anterior, sus padres la habían castigado por las malas notas obtenidas en el colegio.

Según el informe forense, "aunque actuó deliberadamente, no tenía la intención de provocar su muerte. Mi conclusión es que Mya-Lecia murió por una presión fatal en el cuello. Pero considero que no tenía la intención de quitarse la propia vida".

El forense dijo que Naylor no tenía restos de alcohol ni drogas en su organismo. Su padre, Martin Naylor, agregó que la había visto dos horas antes de que la encontraran, y que sintió que se trataba de un acto "improvisado" y que no había tenido la intención de suicidarse. "Realmente creo que ella no quiso hacerlo", dijo Martin Naylor, al Tribunal Forense del Sur de Londres. "No era ella misma… Estaba estresada por los exámenes", añadió.

Según afirmaron sus padres, su hija tenía planes para el futuro. La policía corroboró que ningún mensaje en sus redes sociales o en su celular mostraban algo sospechoso, y dijo que nada hacía pensar que la joven estuviera atravesando una situación emocional delicada.

"Si miras sus redes sociales, puedes ver que tenía muchos planes para el futuro. Estaba ansiosa por volver a actuar. Más allá de la preocupación por sus estudios, era una niña feliz. Tenía todo lo que quería", dijo Martin Naylor a las autoridades.

Según el informe oficial publicado por el forense que la examinó, que, en base a que la actriz no padecía ninguna enfermedad, no consumió ninguna sustancia estupefaciente y que gozaba de una buena salud, su fallecimiento se debió a "una muerte involuntaria".

Pese a que autopsia confirmó que la actriz de series como Millie Inbetween y Almost Never murió aquel día ahorcándose, los padres de la actriz aún no comprenden lo sucedido.

En la entrevista que la propia actriz concedió tan solo 48 horas antes de su muerte a Tresa Magazine se mostraba feliz y habló con entusiasmo de sus proyectos, entre los que se encontraba: "Terminar el colegio en dos meses y, tan pronto como lo haga, volver a publicar semanalmente en YouTube y centrarme en eso", según sus propias palabras.

Naylor también señaló que quería hacer radio y le gustaría ir a clases de canto ya que era algo que siempre había querido y que podía complementar con la actuación.

Además, habló cómo fue trabajar en cine con Tom Hanks y Halle Berry en Cloud Atlas en 2012."Tom fue tan amable que nos llevó de gira por el set el primer día que estaba filmando".

También se mostró ilusionada con varios trabajos que había realizado y de los que no podía dar muchos detalles. "Va a haber algunos proyectos emocionantes muy pronto".

Fuente: www.infobae.com