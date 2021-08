Ladrón pasa fin de semana atorado en ducto de ventilación

Agencias / Así quedó la oficina al no lograr su objetivo

Madrid.- El objetivo era robar en las oficinas de Metro en Plaza Elíptica, pero el resultado no fue el que el ‘ágil’ ladrón esperaba cuando cruzó los pasillos del intercambiador en busca de su ansiado botín: se quedó atrapado dos días en el conducto de ventilación al tratar de huir. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, aunque el joven, de 24 años, no fue descubierto hasta la madrugada del lunes.

Los vigilantes de seguridad de la estación dieron la voz de alarma al percatarse de que la puerta metálica de las oficinas (que separa estos despachos del resto de áreas para impedir el paso a personas no autorizadas) había sido forzada. En el interior, además, las luces estaban

encendidas. Los empleados se sorprendieron: no podía haber ningún trabajador en el interior a esa hora. Sospechando que algún intruso se había colado para cometer un robo con fuerza, decidieron llamar a la sala 091 para que los agentes revisaran las instalaciones.

Inmediatamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar. Al entrar, los agentes comprobaron cómo una de las salas estaba revuelta, sobre todo, un lateral en el que había varias mesas con ordenadores. En una de ellas, la pantalla del equipo estaba completamente ladeada, con cables sueltos y objetos descolgados, como un corcho de anotaciones.

Pero hubo algo que llamó la atención de los policías desplazados: sobre la mesa, varias placas de falso techo que se habían caído o alguien había tirado y había sido incapaz de recolocar. Realizaron entonces una inspección del conducto de ventilación y constataron que los vigilantes tenían razón y alguien había entrado para intentar llevar a cabo un robo. A pocos metros del agujero que se había abierto en el techo, estaba atrapado el individuo, que llevaba allí aproximadamente 48 horas, sin poder pedir auxilio. Tras ser liberado, necesitó asistencia sanitaria.

El joven, que no tiene antecedentes, se ha negado a declarar. Fuentes policiales informan a ABC que no se descarta que tuviera un compinche que sí consiguiese huir, puesto que el arrestado no llevaba ningún objeto robado encima. Ahora, los responsables están haciendo un inventario de las oficinas para saber si realmente falta algo o si el presunto vándalo es el ladrón más torpe, y con peor suerte, de Madrid.