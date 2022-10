Tomada de Twitter / Larry, el gato que quiere ser Primer Ministro de Reino Unido

Londres.— Desde el número 10 de Downing Street, Larry ha visto pasar a cuatro Primeros Ministros, y va por el quinto, cuando Rishi Sunak asuma el martes.

Pero este gato, la mascota que reside en la sede del Gobierno británico, parece estar cansado de la agitación política y se propone a sí mismo como el nuevo Mandatario de Reino Unido.

"El Rey me ha pedido que me convierta en Primer Ministro porque esta tontería ha durado demasiado", escribió la cuenta de Twitter de Larry The Cat -un perfil no oficial- horas antes de que Liz Truss anunciara su renuncia el pasado jueves.

En medio de la sucesión de liderazgo del Partido Conservador, que hoy anunció a Sunak como el Primer Ministro entrante, el tuit del gato se hizo viral en redes sociales.

Larry ha estado en Downing Street durante los mandatos de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, además de Truss, que solo duró seis semanas en el cargo.

El gato ha hecho apariciones constantes en la vida política británica desde que el Gobierno de Cameron lo rescató en febrero de 2011 después de que cámaras captaran ratas en la entrada de la sede de Gobierno. El Ejecutivo lo nombró entonces "Jefe Ratonero".