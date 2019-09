Le cae caca de pichón a legislador que hablaba contra ellos

Illinois, EU.-Un legislador de Illinois que hablaba con un medio de comunicación sobre el problema del popó de pichones en una estación de tren en Chicago le cayeron heces de un ave a mitad de la entrevista.

El representante estatal Jaime Andrade, demócrata de Chicago, estaba discutiendo el problema con un reportero de la cadena WBBM-TV afuera de la estación de la línea azul de Irving Park cuando el pájaro entró en acción.

Oh, acabo de recibir... No, no... lo hice, ¿no? Me cayó un poco", dijo Andrade al reportero en una historia publicada el lunes, sintiendo las heces de pájaro en su cabeza. "Solo tendré que ir a limpiar. ... Eso es lo que les pasa a mis electores. Se ponen locos todo el tiempo”, agregó.

Las aceras fuera de la estación están cubiertas de desechos de pájaros y plumas.

Andrade dijo que ha estado tratando de solucionar el problema. Una de sus ideas es pedirle a la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) que instale una línea de manguera para el lavado eléctrico cuando construya nuevas escaleras mecánicas en la parada.





Andrade declaró que en 2018 solicitó 6 millones de dólares en el presupuesto estatal para la Línea Azul de Irving Park.

El lugar problemático es supervisado por el Departamento de Transporte de Illinois. Según los informes, la acera en la que las palomas siguen defecando está bajo la jurisdicción de la ciudad de Chicago.

El legislador indicó que el dinero fue votado y aprobado en una reunión hace tres semanas para financiar nuevas escaleras mecánicas en la estación.





Fuente: www.elimparcial.com