Le dieron brutal golpiza porque portaba una gorra de Trump

Nueva York, EU.- El dueño de una galería de arte, ubicada en Nueva York, EU, reconocido como Jahangir Turan de 42 años, presuntamente, fue víctima de una brutal golpiza por parte de un grupo de jóvenes por usar una gorra con el lema de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Make America Great Again", se lee en la gorra que se popularizó entre partidarios del republicano durante las elecciones de 2016; uno de esos productos fue el que adquirió Jahangir de la Torre Trump en Nueva York, poco tiempo antes de la agresión.

"Me golpearon por usar la gorra", afirmó Turan a New York Daily Mail. El incidente habría ocurrido alrededor de las 19:30 horas del lunes pasado, en calles cercanas a su galería en Manhattan.

"Me preguntaron que por qué usaba la gorra. Una chica trató de quitármela, pero la evité. Luego vino un grupo de jóvenes detrás de mi. Un hombre me golpeó por la espalda y me golpeó la cabeza contra un poste de metal; gritaban 'jódete Trump'", cuenta Turan, quién, aunque se negó a recibir atención médica tras el ataque, fue diagnosticado con una fractura en la base de la órbita izquierda.

Preguntado por el medio, el hombre declaró que existe una investigación activa tras el suceso.

"Has pasado días y no hay arrestos. Creo que algunos de esos policías son anti-Trump", afirmó la víctima. "En mi opinión, Trump está haciendo un gran trabajo", aseguró sobre la gorra que usaba sobre el ataque.

Oficiales cercanos al caso aseguraron a medios locales que no tiene elementos para dudar de la historia de Turan.





Fuente: www.elimparcial.com