Le piden a fotógrafo que trabaje de gratis y su respuesta es viral

Al fotógrafo Tim Wallace alguien le pidió que le enviara su trabajo de a gratis porque ‘no tenía el presupuesto’ para comprar sus fotografías para su mansión de 12 millones de dólares.

En una serie de correos este millonario indica que está remodelando su mansión, ubicada en un retiro costero. Entonces menciona que le gusta el trabajo de Wallace y que quisiera algunas de sus fotos. “Hola, tengo un cliente muy importante con el que estoy trabajando actualmente para remodelar su hogar de retiro en la costa de 12 millones dólares. Les encanta tu trabajo de autos clásicos y les gustaría tener una impresión en su pasillo cuando entran en la casa. Sin embargo, lamentablemente no tienen presupuesto para ello, así que me pregunta si estarías interesado en enviarnos los archivos en alta resolución y nosotros hacemos la impresión para que no tenga ningún coste para usted”, le escriben a Wallace.

Su atinada respuesta ahora es celebrada en redes. Él escribió: “Hola, wow, esto es genial. Muchas gracias por los comentarios tan amables sobre mi trabajo. Es una oferta tan tentadora proporcionarles mi trabajo sin ningún beneficio para mi negocio que me es difícil saber qué decir. Creo que el hecho de que tengan los ingresos para comprar una segunda casa de “retiro en la costa” de 12 millones de dólares sugeriría que son el tipo de personas que sienten que merecen lo mejor pero que no deberían tener que pagar por ello. Desafortunadamente, realmente no hago negocios con tacaños y su oferta me muestra claramente que, si bien aman mi trabajo, no respetan el arduo trabajo que implica crearlo. Por tanto, tendré que sugerirles respetuosamente que peguen algo de ese arte demasiado caro que sus diseñadores de interiores siempre son tan buenos de realizar en la pared. Porque supongo que le pagan ¿o ‘también aman su trabajo’? Por suerte para usted, luce un proyecto fabuloso y es muy afortunado de contar con el mismo. Buena suerte con todo”.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx