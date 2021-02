Le piden cambiar color de su fachada; 'baja de categoría al barrio'

Agencias

Perú.- Como un acto de discriminación califica el tendero del barrio La Molina, en Perú, lo que hacen sus vecinos.

El empresario recibió con sorpresa que la junta vecinal de la calle en el que funciona su bodega le solicite cambiar el color de la fachada de dicho local.

La petición responde a que los vecinos del lugar consideran que el color celeste no va con “la categoría del distrito” y más bien “se asemeja a otros barrios”.

“Empezaron a llegar los malos tratos discriminatorios hacia mi persona, mi negocio. Yo en el momento quise dejarlo ahí y no llegar a mayores, pero hace cuatro días me llega este documento donde me solicitan que cambie de color porque se asemejaba a los pueblos jóvenes y no a la categoría del distrito”, comentó el comerciante.

Un dato que no merece pasar inadvertido es que el empresario tomó la decisión de pintar de celeste la fachada de su local tras llegar a un acuerdo con uno de sus proveedores a fin de que los colores de este sean los protagonistas. Esto le generó una ganancia extra.

No es la primera vez que los vecinos del distrito le han hecho llegar sus molestias, las cuales rozan con la discriminación.

“Hace un tiempo yo tuve venta por sacos. Puse en la puerta y del mismo modo me dijeron que se parecía a La Parada. Entonces, a veces nosotros callamos, pero eso a veces es malo. Ahora me veo en la necesidad de denunciar esto para que sea un precedente para que no se repita”, dijo.

El documento de la comunidad indica que el color azul epresenta “un grave deterioro al ornato” de esa parte del Centro Comercial y que se “asemeja al modo en que viven otros barrios”.

Finaliza:

"Por lo que le solicitamos regrese al color que guarda su edificio en su conjunto y vivamos en armonía sin atentar contar el orden y ornato de nuestra urbanización".

Lo firma la Asociación de propietarios y residentes de Santa Patricia 2da Etapa, La Molina.