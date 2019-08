Le piden el divorcio por cantar como Jenni Rivera todo el día

Quien diga que no ha cantado una rolita de Jenni Rivera miente, pues nos guste o no la banda, la Gran Señora cantaba con tanto sentimiento que era imposible no contagiarse de su música.

Y si bien, las canciones de Jenni están buenas para un rato, hay una mujer que no deja de cantar sus canciones todo el día, no porque que quiera (bueno en parte sí) pero realmente es porque dice estar poseída por el espíritu de la cantante, quien murió en un accidente de avión en 2012.

Su nombre es Wendy y su extraño caso fue presentado en Caso Cerrado con la doctora Ana María Polo.

Según lo presentado en el programa, Wendy dejó de hablar para ‘cantar’ cada una de las frases que pronuncia, todas ellas con ese característico acento grupero. Chale.

Al principio, sus familiares lo tomaron con gracia, pero la situación se ha vuelto insoportable para toda la familia, por lo que su esposo amenazó con separarse de ella y le pidió la custodia de su hijo, ya que sus compañeros le hacen bullying por la extraña condición de su mamá.

Aquí puedes ver el caso completo con todo y desenlace:





Algo curioso es que este extraño caso se presentó en 2018, sin embargo en redes sociales se viralizó hace algunos días.