Le regalan un sillón, encuentra escondidos 36 mil dólares

Un sorprendente hallazgo hizo una mujer de California luego de encontró más de $36,000 en efectivo, escondidos dentro de uno de los cojines de un sofá que obtuvo de forma gratuita luego de que alguien lo regalara por Craigslist.

Vicky Umodu, de Colton en el condado de San Bernardino, estaba buscando muebles para su nuevo hogar en anuncios en línea.

Y cuando comenzó a navegar por el sitio web de anuncias clasificados, la mujer encontró dos sofás y una silla a juego que alguien regalaba.

“Dije, ‘Tal vez es un truco’. Dije: ‘Déjame llamarlos’“, narró la mujer.

Al comunicarse, se enteró que la familia estaba regalando los muebles que pertenecían a un ser querido que había fallecido recientemente y estaban liquidando todo en la propiedad.

Tras recoger los muebles, la mujer dijo que los dos sofás y la silla funcionaron perfectamente en su nueva casa.

“Me acabo de mudar y no tengo nada en mi casa. Estaba tan emocionado que lo recogimos y lo trajimos”, detalló.

El hallazgo

Al examinar con detenimiento los sofás, la mujer descubrió que el cojín de uno de los sillones tenía algo extraño en su interior, un elemento desconocido.

“Pensé que era una almohadilla térmica”, dijo Umodu, aunque pronto descartó esa teoría porque no había cable eléctrico.

Después se decidió a abrir la cremallera del cojín y al asomarse en su interior, descubrió varios sobres llenos de miles de dólares: “Le estaba diciendo a mi hijo: ‘¡Ven, ven, ven!’ Estaba gritando, ‘¡esto es dinero! Necesito llamar al tipo'”.

Eran $36,000, le reveló la familia a KABC-TV.

La tentación no la venció

La honesta mujer indicó que nunca estuvo tentada de quedarse con el dinero encontró. Ella señaló que inmediatamente le devolvió el dinero a las personas que le dieron los muebles.

“Dios ha sido amable conmigo y mis hijos, todos están vivos y bien. Tengo tres hermosos nietos, entonces, ¿qué puedo pedirle a Dios?”, añadió Umodu.

En recompensa por su honestidad, la familia del difunto le dio $2,200 a la mujer, dinero que usó para comprar un refrigerador nuevo.

