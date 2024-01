Tomada de Internet / Lo despiden por tener dos trabajos y se viraliza en redes

Sergio, es un joven español que se viralizó en redes sociales, tras contar que fue despedido de uno de sus empleos por tener dos.

Sergio explicó que trabajaba en dos restaurantes, sin embargo en uno de ellos el trato se volvió insoportable.

“Me han echado de mi trabajo, me dijeron que no les gustaba la gente con dos trabajos y desde entonces todo fue peor. La manager me trató fatal”, comentó Sergio al inicio de su video, el cual acumula más de un millón de visualizaciones.

Los malos tratos hacia Sergio incrementaron en tan sólo una semana, ya que de acuerdo con el joven, le pidieron no asistir al trabajo por al menos dos ocasiones y siempre con la misma excusa.

“Pues le digo, entonces no esperes que venga para trabajar las horas que a ti te apetezca”.

Tras esto Sergio comenta que perdió uno de sus empleos, el cual ejercía no por amor al arte, sino para subsistir en Australia.

“Nunca se habla de ti mismo. Ni de sueldo, ni de qué trabaja, yo tengo dos trabajos y nadie lo sabe”, “Eres joven, no le regales tu vida a quien no te valora, tienes muchas oportunidades laborales”, “A mí me pasó parecido, con ‘no me gusta que tengas otro trabajo’, y le dije, págame más y solo trabajare aquí”, comentaron usuarios en la publicación.