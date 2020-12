Lo vuelven a hacer: Samuel García y Mariana Rodríguez desatan las burlas por su video navideño

Samuel García fue motivo de burlas de los internautas una vez más, ahora debido a la peculiar forma en la que decidió celebrar la Nochebuena y Navidad. En las cuentas de Instagram tanto de él, como de Mariana Rodriguez, su esposa, compartieron un video.

En este se puede ver a ambos en un hogar navideño mientras comienzan a entonar una canción acorde a las fiestas del 24 y 25 de diciembre.

“El camino es complicado, todos hemos tropezado pero ante la adversidad, hay que volver a empezar. Hay que dejar el pasado, que lo nuevo ha comenzado y en cualquier dificultad, nos podemos ayudar”, canta en su mayoría Rodríguez, mientras García toca el ukulele.

“Es el comienzo todo estará mejor, ¡ponte nuevo, ponte león, ponte Nuevo, Nuevo León!”, entona García mientras se para a hacer algunos pasos de baile.

La pareja ha sido blanco de críticas en la pandemia, pues decidieron celebrar su boda en medio de una crisis sanitaria (Foto: Archivo)

Santa Claus, una de sus duendecillas y una banda norteña hacen apariciones especiales mientras el senador con licencia y la influencer intercambian regalos, bailan y toman un poco de champaña mientras insisten en celebrar la Navidad ya que “todo va a estar mejor”. Todo esto sin utilizar cubrebocas.

Al final del video, la pareja posó mientras el logo del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el nombre de García apareció con la leyenda “Precandidato a gobernador de Nuevo León”.

El político también compartió un mensaje junto con el video publicado en su red social en donde insistió que era tiempo de celebrar con responsabilidad.

“Este 2020 ha sido un año difícil. Nos trajo muchos retos pero también muchas enseñanzas: aprendimos a abrazar a la distancia, a sonreír con la mirada, a cuidarnos entre todos, y a valorar como nunca a la familia. Este 2021 tenemos que volver a empezar y salir adelante. Llegó el momento de celebrar con responsabilidad y de agradecer con quienes tenemos cerca. Por el año que termina y por el que viene: ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo Nuevo León”, expresó.

El senador también ha hecho comentarios machistas en contra de Rodríguez (Foto: Twitter)

Los comentarios tanto en su cuenta de Instagram, como en Twitter, no se hicieron esperar y hubo quienes hasta pidieron el fin del mundo.

“Lo que es Lord Molécula y Samuelito nos hacen el día, par de cómicasos de primer mundo”, dijo un usuario.

“Merecemos la extinción me cae... hay algo muy muy muy torcido en el como y en quien elegimos a nuestros dirigentes... es una vergüenza para cualquier estado de la República este tipo de ‘propuestas’”, escribió otra persona.

“Se les nota lo duro que ha sido su vida, ir por el mundo jugando golf, perdiendo medallas de san Benito y tratando con gente que vive humildemente con sus 50 mil pesitos, ni san Martín de Porres hizo tantos sacrificios como Samuel. Son como San Francisco y Santa Clara de Asís”, dijo alguien más, recordando los desafortunados comentarios del precandidato.

Hace unas semanas resurgió un video que lo volvió a hacer blanco de críticas (Foto: @Roberto Mtz / IG.)

Una vida dura

Hace unos días, García causó polémica cuando declaró que su vida fue muy “dura” ya que explicó que su papá fue muy estricto con él, pues tenía que estudiar, trabajar, entrenar fútbol americano y jugar golf con su papá los sábados.

“Entonces me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó durante su entrevista.

