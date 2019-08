Loret de Mola, víctima de su propia soberbia: Marta Guzmán

Luego de confirmarse la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa comenzaron algunas especulaciones con respecto a esta decisión, motivo por el que Marta Guzmán, una de sus ex compañeras, no dudó en dar su punto de vista al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora expresó: “Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino. #MiOpinión #KarmaIsABitch”.

Ante los mensajes de algunos seguidores quienes le reprochaban no haberse expresado así cuando colaboraba con Loret, Marta replicó: “¿Te suena la palabra amenaza?”, y en otro tuit agregó: “Puede ser que tengas razón, arde que haya gente que se hace la víctima cuando está muy lejos de serlo. Es víctima de su propia soberbia”.

Horas después en otro texto manifestó: “La vida da muchas vueltas. Nadie es intocable y se cosecha lo que se siembra. A los que pisaste al subir, te los encontrarás al bajar”.

Y para finalizar el tema, expresó: “Por lo general uno trata de buscar las palabras adecuadas y “políticamente correctas” pero de repente ¡zaz! te salen las reales, las que siempre quisiste decir. Y ¡ah! ¡qué bien se siente!”.

Hasta este momento Carlos Loret de Mola no ha brindado respuesta a los mensajes de su ex compañera.





