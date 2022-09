Los niños son sucios y molestos, prefiero irme de vacaciones: empresaria

Ciudad de México.- En TikTok se difundió el sentir de una influencer de 23 años que admitió no pensar en concebir un hijo por ser “caro”. Sin embargo, sus declaraciones respecto a los niños causaron polémica en redes sociales.

Se trata de la creadora de contenido Lorella Palmer, cuya carrera en redes sociales ha despegado al punto de convertirse en una empresaria exitosa y con más de 84 mil seguidores en TikTok, mientras que, en Instagram cuenta con 40.7 mil miembros de su comunidad.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran”, fueron parte de sus opiniones respecto a los descendientes.

Vida sin hijos

Si bien, muchos de sus seguidores le manifestaron su apoyo y respetaron su decisión, la joven también fue criticada por pensar de esa manera, y es que, además recordó que su infancia no fue fácil o con comodidades, por eso es que piensa ser fiel a su decisión.

“Los niños son caros. Sé lo que es crecer en un entorno muy pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño”, opinó para el medio Mirror.

Para la recién egresada de la universidad de Portsmouth en la licenciatura en derecho, es mejor enfocarse en su carrera y cuidar su dinero. Esta última parte, considerando lo que más disfruta que es viajar y pasarla bien, como suele mostrar en sus redes sociales.

“Preferiría poner atención en mí en lugar de que un bebé cambie mi cuerpo y vacíe mi cuenta bancaria”, aseguró en el video que tiene millones de reproducciones en redes sociales.

Incluso, respondiendo a todas las críticas que recibió de parte de los usuarios de TikTok y otras plataformas sociales, la joven empresaria desarrolló sus argumentos en un par de videos con sus 10 razones.

Entre las que destacan: cuidar su imagen y físico, son caros, desordenados, sucios, molestos y consideró que tener hijos es un acto egoísta. Pese a sus motivos personales y el apoyo que recibió, la joven fue duramente criticada en TikTok.