Maestro manda a chingar a su ma... a alumnos

Ciudad de México.- El maestro de la Facultad de Química de la UNAM que fue exhibido ayer cuando realizaba comentarios con contenido de violencia de género a una estudiante, volvió a ser señalado por otros alumnos.

Debido al comentario hacia la joven, el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla determinó separar de cualquier contacto con estudiantes a este profesor y a otro que también fue grabado cuando emitía comentarios misóginos.

El maestro de apellido Zentella fue nuevamente evidenciado por otros alumnos, ahora al ofender a los jóvenes.

“Los que me hablen de usted y no me digan Arturo… cuando tengan oportunidad y si así lo consideran pertinente, que vayan y chinguen a su pu… madre”, dice el maestro en video.