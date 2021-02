Matemático no puede resolver la tarea de su hija de 7 años y la comparte

Agencias

Londres.- El doctor Kit Yates, profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Bath (Reino Unido), compartió este miércoles en su cuenta de Twitter una tarea que le mandaron a su hija de 7 años en la escuela y que él mismo no supo resolver. El autor del libro 'The Maths of Life and Death' ('Las matemáticas de la vida y la muerte') pidió ayuda a lo usuarios de la red social para encontrar la solución.

"No estoy bromeando aquí. Realmente no estoy seguro de cuál debería ser la respuesta correcta", publicó junto con una imagen que muestra un semicírculo con la pregunta: "¿Verdadero o falso? Esta figura tiene dos ángulos rectos. Explique su respuesta".

El problema matemático se hizo rápidamente viral, logrando más de 2.800 'me gusta' y con muchos internautas admitiendo que estaban confundidos con la pregunta. Algunos respondieron que el semicírculo sí tiene dos ángulos rectos, mientras otros sostenían que la afirmación era falsa debido a la presencia de líneas curvas.

Más tarde, Yates encontró en Internet la respuesta oficial, ofrecida por los autores de la tarea. Estos señalaban que la afirmación era falsa, explicando que los niños podían poner la figura en una esquina de la página del cuaderno y darse cuenta de que no se trataba de un ángulo recto.

Sin embargo, el profesor señaló que existe un poderoso argumento para decir que es verdadera. "Se puede definir el ángulo entre dos curvas no rectas en un punto como el ángulo entre sus tangentes en ese punto. Si se trata de un semicírculo, entonces estos dos ángulos serían efectivamente de 90 grados", tuiteó.

"En realidad, es una pregunta que invita a la reflexión y que podría utilizarse más adelante en la escuela para iniciar conversaciones sobre el infinito, las tangentes, el cálculo y muchos otros conceptos matemáticos interesantes, pero quizá no sea lo mejor para niños de 7 años a los que están educando sus padres en casa", subrayó Yates.

Además, el profesor contó a The Mirror que la semana que viene piensa plantearlo como un acertijo para sus estudiantes de matemáticas de segundo año de la universidad "para ver qué se les ocurre".