Mecánica repara autos con enormes uñas postizas

Tomada de Internet

Todavía existen rubros y oficios en los que dominan los prejuicios y los tabúes que tienen relación con el género. Aunque pasen los años, hay trabajos que aún son catalogados como “masculinos” o “femeninos“.

Uno de esos empleos tiene que ver con los relacionados al mercado automovilístico, como por ejemplo, los mecánicos. Así es como lo ha sufrido Peyton Cicconi, una joven de 25 años, de Oakland, Estados Unidos, quien ha tenido que hacer frente al machismo imperante.

Y es que Peyton es una fanática del maquillaje y de las uñas. De hecho, en su tiempo libre ha trabajado de modelo posando para marcas famosas de ropa gótica, como Killstar y Vera’s Eyecandy.

Para ella usar estas prendas es un estilo de vida, así que siempre va vestida así al trabajo. Eso le ha costado las burlas y críticas de parte de sus compañeros de trabajo y también de los usuarios de redes sociales.

“Me enfrento a muchas dificultades en la industria como mujer, como el acoso diario y los hombres que me menosprecian (…) Fue difícil que los empleadores me tomaran en serio. El director de mi escuela llamaría a los gerentes para decirles que yo era capaz de suspender trabajos y aún dudarían en tener una mujer en su tienda“, contó.

Aunque ha tenido que soportar esos comentarios, ella no quiere cambiar su estilo por un par de trolls. Además, es una apasionada de los coches.

“Poco a poco comencé a tener las uñas más largas cada vez que iba a hacerme un nuevo juego. Se necesitaron muchos juegos de clavos rotos y prueba y error para descubrir la mejor manera de trabajar con ellos“, dijo.

Sus uñas miden un poco más de 7 centímetros, algo que a cualquier persona le podría generar problemas al momento de reparar un vehículo. “Siempre me llaman para que puedan usar mis uñas como un pico o para raspar algo, en realidad son útiles“, aseguró.

La chica ha compartido sus experiencias en TikTok y también ha tenido que pelear con sus detractores. “Muchos hombres me dicen falsa. Me he sentido sola y lo sentí injusto. Estaba deprimida en un momento y no sabía si debía conservar mis uñas“, agregó.

Para ella lo más importante es utilizar su estilo para inspirar a más mujeres a no dejar de lado sus estilos al momento de enfrentar nuevos empleos. “Mis videos han iniciado un movimiento mundial de mujeres seguras de sí mismas que no tienen miedo de abrazar su lado femenino“, escribió.

“Las mujeres definitivamente se sienten más confiadas al acudir a un mecánico como yo. Saben que no les voy a cobrar de más ni a estafarlos solo por su género“, cerró.