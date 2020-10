Médico indigna a Twitter, dice que se cura de cáncer el que quiere; el que no, se muere

Agencias

España.- Jesús Candel, un médico y activista de Granada (España) conocido popularmente como 'Spiriman', ha desatado una polémica este domingo tras afirmar que solo se cura de cáncer "el que se quiere curar", informan medios locales.

"El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que NO quiere, no lo consigue", escribió Spiriman en su cuenta de Twitter.

El tuit se llenó rápidamente de críticas e insultos de usuarios que consideran sus palabras totalmente inapropiadas. A pesar de ello, el activista —que el pasado 25 de agosto anunció que sufre un cáncer muy "agresivo" y "extendido" por distintas partes de su cuerpo— insistió en su discurso. "A los que lo sufrís en primera persona, entiendo que os cueste comprender lo que digo, en especial, los conocidos de pacientes oncológicos que me insultáis". Su cuenta en Twitter fue finalmente suspendida debido a sus declaraciones.

'Spiriman' fue conocido por liderar las mareas blancas por la sanidad en Andalucía, movimiento bajo el cual miles de personas han salido a las calles en defensa de la salud, y que tuvo mayor auge durante la gestión del gobierno de la socialista Susana Díaz (2013-2019).