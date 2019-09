Mireles lo vuelve a hacer: Llama 'nalguita' a una mujer

Cd. de México, México.- El exlíder autodefensa José Manuel Mireles ahora utilizó la palabra "nalguita" para referirse a una mujer.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el actual subdelegado del Issste en Michoacán usó este término al contar una anécdota en Uruapan sobre que presuntamente un líder sindical intentó extorsionarlo.

"Hubo otro más, se creyó más inteligente, me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido a una nalguita nueva", declaró rodeado de personal médico.

"Son palabras de él, no mías, yo le llamo de otra cosa, a lo mejor más feas, pero son palabras mías. Dice, 'oiga, necesito que me dé una base porque acabo de conocer así y así, y así es como se hacen las cosas aquí'. Le dije, 'está usted equivocado, conmigo nunca va a pasar eso'".

Según medios locales, esto ocurrió el pasado 4 de septiembre, el mismo día en que Mireles al interior de una clínica en Apatzingán llamó "pirujas" a concubinas de derechohabientes que solicitan el servicio de salud.

Un día después, el funcionario del Issste ofreció disculpas a través de un video publicado en sus redes sociales.





Fuente: www.elimparcial.com