Mujer con barba posa orgullosa

Tomada de Internet

Nebraska.- Klyde Warren, de 27 años, se empezó a dejar crecer el vello facial cuando tenía 15 y ahora dice que esa es su característica favorita.

A Warren le resbalan los ofensivos comentarios de internautas, que han llegado a decirle “asquerosa”, y asegura que es la parte de su cuerpo que más le gusta, por eso sube fotos con su barba en redes sociales, como Facebook.

Encontrar pareja ha sido muy complicado para la joven estadounidense, pero ella confía que alguien puede amar su barba tanto como ella, por eso tiene una cuenta en Tinder, informa Daily Mail.

“Recibo muchas miradas y la gente en Tinder hace todo lo posible para enviarme un mensaje y decirme que soy repugnante y asquerosa. Me molesta en ese momento, pero tengo bastante confianza. A nadie le gusta recibir comentarios como ese”, dijo Klyde Warren al diario británico.

“Algunas personas con las que salgo lo aceptan demasiado y simplemente lo ven como mi característica definitoria, pero mi último novio me apoyó mucho y amaba mi barba de una manera saludable”, agregó, pero no contó porque terminó con esa pareja.

Warren no sabe porqué le comenzó a nacer tanto vello facial a sus 15 años, pero una vez se dio cuenta de que le salía barba, decidió que la naturaleza de su cuerpo hablara por sí sola. Además, dijo que ahora su barba es fácil de arreglar y que la lava una vez al día, detalla Daily Mail.

“’Comenzó en la escuela y tenía un bigote más grueso de lo normal. Decidí aceptarlo de inmediato. Mi madre tenía algo que decir al respecto. A ella no le gustó nada y me dijo que lo tuviera bajo control, pero no me importaba. Me negué a afeitarme”, añadió la joven en el rotativo inglés.

Aunque no está confirmado, porque la estadounidense nunca se hizo exámenes, Daily Mail cree que sufre de hirsutismo, una afección que hace que las mujeres tengan cabello oscuro y espeso que crece en la cara, el cuello, el pecho, la barriga, la parte inferior de la espalda, las nalgas o los muslos.

Este enfermedad es causada por un cambio en los niveles hormonales y un aumento en las hormonas llamadas andrógenos. “El universo quería que fuera así, así que voy a confiar en él”, finalizó.