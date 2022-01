Mujer con covid se salva de ser desconectada gracias al viagra

Ciudad de México.- Otra de esas historias médicas increíbles se dio cuando una enfermera que había sido hospitalizada por contraer coronavirus, se salvó gracias a un remedio impensado.

Mónica Almeida, de 37 años había estado en coma durante 28 días y solamente le faltaban 72 horas para ser desconectada del respirador cuando los médicos tuvieron la brillante idea de utilizar viagra y lograr salvarla.

El nivel de oxígeno que necesitaba la madre de dos hijos se redujo a la mitad y su estado mejoró al cabo de una semana, lo que le permitió llegar a casa por Navidad.

Mónica Almeida había contraído el coronavirus en octubre y su situación fue empeorando hasta el punto de ser internada en la unidad de terapia intensiva donde entró en coma.

En un último intento por salvar la vida de la enfermera, los médicos tomaron la decisión de administrar viagra, el medicamento que se utiliza para la disfunción eréctil en los hombres. Y es que una de las funciones del viagra es dilatar los vasos sanguíneos y abrir las vías respiratorias.

Tan sólo siete días después de administrarle ese medicamento, la enfermera de 37 años mejoró su estado de forma rápida e incluso puedo pudo celebrar la Navidad en su domicilio. "El médico me dijo que me había administrado viagra y pensé que me estaba bromeando, pero me dijo: "No, de verdad, tomaste una gran dosis de viagra".

"Fue mi pequeño milagro navideño. Definitivamente fue el viagra lo que me salvó. En 48 horas abrió mis ondas de radio y mis pulmones comenzaron a responder. Si piensa en cómo funciona el medicamento, expande sus vasos sanguíneos", contó Monica Almeida al diario británico The Sun.

Por otro lado, Mónica Almeida recomendó a todo el mundo recibir la vacuna contra el coronavirus: "Hay gente que dice que la vacuna mató a personas. No niego que hay personas que reaccionan y se ponen mal con la vacuna, pero cuando miramos la cantidad de muertes que tenemos en personas no vacunadas, hay un gran mensaje para recibir su vacuna".