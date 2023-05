Mujer de 77 años se casó consigo misma

Recientemente se viralizó en redes la historia de Dorothy ‘Dottie’ Fideli, una mujer de 77 años que decidió casarse consigo misma.

Dorothy reside en la casa de reposo O’Bannon Terrace en Ohio, Estados Unidos y decidió contraer matrimonio con la persona que ha estado con ella literalmente toda la vida: exacto, ella misma.

“Dije, sabes qué, he hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma“, dijo en una entrevista a Today. Así que le pidió al administrador de la casa, Rob Geiger, que empezara las preparaciones para la gran boda.

Dorothy tuvo el apoyo de su hija: “Ella dijo, ‘Oh, mamá, sí, hagámoslo. Iré a buscar tu vestido, te traeré todo'”, detalló la mujer al medio.

Así que su hija se encargó de cocinar, decorar la sala comunitaria del hogar con un arco de globos y otros adornos temáticos. ¡Hasta hubo pastel! el cual era de color blanco y de dos pisos decorado con rosas rojas, galletas en forma de corazón y campanas de boda.

Como se pudo ver en imágenes, Dorothy lucía espectacular con su vestido blanco de mangas largas transparentes y con detalles florales además de un velo como dicta la tradición.

“Estaba nerviosa, pero luego estaba realmente feliz”, comentó a Today, aunque no era la primera vez que se casaba.

Dorothy contrajo matrimonio en 1965 aunque no lo recuerda como algo romántico ni emocionante, ya que después de intercambiar votos ante el juez de paz su marido “se fue a trabajar y yo me fui a casa”, como dijo al medio. Se divorciaron 9 años después, por lo que Dorothy señaló que “He estado conmigo misma durante 40 años”.

“Usé un vestido negro, así que estaba condenada antes de comenzar”, comentó entre risas agregando que siempre soñó con tener una “gran boda”, pero a medida que el tiempo pasaba pensó que era “demasiado tarde” para ella. Pero gracias a su mente creativa y el apoyo de su hija, logró hacerlo realidad.

“Le dije a mi hija: ‘Esto es lo mejor que he tenido, además de tenerlos a ustedes. Esto es lo que siempre quise y estoy muy feliz de que me lo hayas dado‘”, contó a Today.

“Nunca pensé que me vería tan bonita… Es emotivo para mí. Porque esto es algo que siempre he querido”, dijo a KCEN News.

Y por supuesto que no es el único logro de Dorothy, ya que aprender a leer por sí misma está en su lista. “Durante 75 años, no pudo leer. La gente se burló de ella por eso y la menospreció”, contó Rob a Today, pero ahora está feliz de poder hacerlo y el administrador se siente “muy orgulloso” de ella.

Además Dorothy tiene el don de hacer reír a la comunidad en el hogar con sus ocurrencias, por lo que es muy querida. Y después de haber cuidado a sus hijos y nietos, a los cuales ama, celebra tener un momento para sí misma.

“Es mi turno de hacer lo que quiero hacer“, comentó a Today, y estamos de acuerdo con eso.