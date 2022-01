Mujer de 82 años venció al cáncer, pero la mató el covid

Estados Unidos.- Una familia residente de Ohio, Estados Unidos compartió la historia de Barb Bartolovich, de 82 años de edad, quien falleció por Covid-19 tras haber superado un cáncer.

La abuela de la familia se contagió tras reunirse para jugar a las cartas con un amigo infectado, quien ocultó su enfermedad, pues en ningún momento compartió su diagnostico.

Según lo detallado por la familia a medios estadounidenses, la sobreviviente de cáncer de sangre había sido precavida, con las medidas pertinentes, además de que socializaba únicamente con personas que tenían todas sus vacunas.

Accedió reunirse con sus amistades para jugar a las cartas tras preguntarles si estaban vacunas. A pesar de ello, sus familiares afirman que uno de ellos mintió, asistiendo a la reunión a pesar de estar contagiado, calificándolo como un acto de irresponsabilidad.

Casi dos años después de la pandemia, la familia está intentado usar la muerte de Bartolovich como un recordatorio para la sociedad de que deben quedarse en casa si tienen síntomas o dan positivo en la prueba.

A pesar de estar vacunada, la mujer de 82 años tenía un alto riesgo de morir por el virus debido a su edad y su condición de sobreviviente de cáncer de sangre.

Los sobrevivientes de cáncer corren un riesgo particular porque pueden debilitar el sistema inmunológico de una persona y podrían significar que una persona no ha obtenido una respuesta de anticuerpos suficiente al Covid-19 después de haber sido vacunada.

No vale la pena. No vale la pena saber que lastimaste a alguien o mataste a alguien porque quieres salir y divertirte", dijo Lauren Nash, la nieta de la mujer, a la estación de televisión WXYZ. "Estoy horrorizada por dónde estamos y lo que está pasando, porque no estamos tomando en cuenta la vida de las personas", agregó.

Medios locales indicaron que la mujer falleció el 21 de diciembre. Sus allegados dieron a conocer el caso de Bartolovich para concientizar a las personas contagiadas, evitando las reuniones sociales a fin de que no propaguen la enfermedad.