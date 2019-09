Mujer dona riñón a su ex para que sus hijas no se queden sin padre

Londres.- Una mujer que llevaba cinco años divorciada de su expareja decidió donarle su riñón, debido al temor de que sus hijas se quedaran sin padre.

Al no tener donante y con los riñones de Dan Pyatt fallando, su ex esposa, Kelly Hope, decidió hacerse una prueba para realizar el transplante.

"No depende de ti, es mi decisión. Sé cuáles son los riesgos y lo estoy haciendo” alegó Hope ante la negativa de Pyatt.

"Aunque ya no estábamos juntos, no estaba preparada para dejar que mis hijas estuvieran sin padre” comentó la mujer a un medio local.

La pareja comenzó a salir a los 18 años y se casaron trece años después. Al inicio de su matrimonio, a Pyatt le detectaron una enfermedad renal agresiva.

En una consulta, advirtieron que Pyatt requeriría en unos cuantos años un transplante de riñón y cuando llegó el momento, ya se había divorciado de Hope.

A pesar de ello, Hope siguió acompañándolo a las citas, ya que terminaron como “buenos amigos”.

“Simplemente no estábamos avanzando más, a pesar de que lo intentamos y lo intentamos", dijo la mujer.

Hope se quedó a vivir en Bromley, en el sudeste de Londres, con sus hijas Billie y Jeanie, mientras Pyatt se mudó a un departamento cerca.

"Hubo muchas ocasiones en que fue muy difícil, pero hemos sido tan buenos amigos por tanto tiempo que tuvimos que discutir nuestras dificultades y encontrar una manera de hacerlo funcionar".

Por ello Hope no dudó en ningún momento donarle un riñón al padre de sus hijas “y al mejor amigo que he tenido desde los once años”.

"Puede que no estemos casados ahora, pero todavía somos una gran familia y tuve que hacer ese sacrificio para mantener a nuestra familia unida".

Tras la operación, tanto sus hijas como Pyatt están fascinados por la decisión de Hope.

“Kelly siempre será mi heroína” dijo su ex esposo.





Fuente: www.elimparcial.com