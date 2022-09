Mujer se va de antro para celebrar su divorcio y se hace viral

Una mujer se fue a un antro con el acta de divorcio en la mano para celebrar su separación, lo que pretendía era disfrutar con sus amigos de su libertad, pero terminó haciéndose viral en Facebook.

La manera en que festejó fue mediante un video y una foto que subió a su cuenta de Facebook.

Presumió que que ya se había divorciado y que de nueva cuenta había regresado a la soltería.

De acuerdo con lo mostrado en el clip, la encargada del ambiente en el antro anuncia que hay una persona que se acaba de divorciar. Ante el anuncio, los asistentes se muestran completamente felices.

Sin embargo, no hubo quien superara la alegría de la protagonista de esta historia, quien explotó de felicidad y levantó su acta de divorcio en forma de victoria.

Por si fuera poco, la mujer envió un mensaje para todas las mujeres que están en un matrimonio no feliz y que tienen miedo a separarse:

“La más divorciada del condado. Jajajaja este fin de semana por fin la noticia más esperada, tardó pero llegó y obviamente se iba a festejar. No saben lo liberador que se siente, tanto que ya me quiero casar otra vez jajajajaja (bromita). Y para ti que me lees, quiero decirte que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que no te de miedo ni el que dirán ni ninguna de esas cosas tan cuadradas, vida solo hay una y el que tenga miedo a morir que no nazca...”, dice la mujer.