Niño coreano se viraliza por decir que sus padres no lo quieren

Las palabras con las que un niño respondió sobre lo que esperaba de sus padres dejó a medio internet conmovido tras la viralización en redes sociales de un video en el que afirma que sus padres no le ponen la atención que quiere.

La grabación, realizada en 2020 y que muestra parte de un episodio del programa de televisión surcoreano “My Golden Kids”, comienza con la entrevistados preguntándole a Geum Ji Eun, niño coreano de 4 años entonces, si prefiere a su mamá o a su papá, a lo que responde que a ninguno porque no pasan tiempo con él.

Añade que en la casa se queda jugando solo en su cuarto, pues ninguno de los dos quiere jugar con él, por lo que incluso llega a pensar que no lo quieren. “¿Qué hay con tu papá?”, fue la siguiente pregunta. “Da miedo cuando se enoja”, contestó.

“¿Qué esperas de tu papá?”, continuó el interrogatorio. “Espero que me llame de forma cariñosa. Espero que me llame así dulcemente”. El padre no pudo contener el llanto al escuchar en el programa lo que pensaba y sentía el mayor de sus dos hijos.

¿Qué pasó con el niño coreano en Tik Tok?

Mientras que, cuando el pequeño se quebró, rompiendo la tranquilidad con la que respondía a todas las preguntas que le hacían sobre su vida familiar, fue cuando cuando le preguntaron sobre la relación con su mamá.

“¿Y qué hay con tu mamá?”, fue la pregunta. “Creo que no le agrado”, respondió el niño luego de algunos segundos, disculpándose con la entrevistadora pues tuvo que parar por un momento para poner su mano sobre los ojos para retener las lágrimas, resultado del sentimiento que le provocó expresar lo que pensaba de su mamá.

El pequeño fue cuestionado sobre si había hablado con su mamá sobre este sentimiento y su respuesta fue que ella nunca lo escuchaba: “Quisiera que mi mamá juegue conmigo”.

Y es que según algunos pequeños clips que se muestran durante el video, las atenciones que requiere su hermano menor, de algunos meses, impiden a la madre darle la atención que espera, como ocurre con un video en que ella le pide quedarse en la zona de juegos de lo que parece un centro comercial para poder ir al baño a cambiar el pañal del bebé, lo que el mayor no quiere hacer porque le dan miedo los túneles y resbaladillas que hay ahí, llorando al darse cuenta de que su mamá se fue y quedó solo.

En más fragmentos se retrata el día a día de la familia, cómo el niño se siente abandonado entre las tareas cotidianas de los padres.

Aunque es hasta ahora que la entrevista del pequeño se está haciendo viral, es una grabación del 2020 en la que también se puede ver cómo el niño se pone feliz de poder comunicase con su mamá luego de que ambos padres tomaron conciencia de lo que estaba pasando con su hijo.

En tanto que el video ha recibido diversas reacciones por parte de los cibernautas en redes sociales, que van desde el hecho de que la mayoría de los niños deben enfrentar eso con padres trabajadores, hasta mensajes de apoyo al niño, en los que hasta aseguran quererlo adoptar.

Y es que mientras hay quienes aseguran que ese tipo de situaciones, pude dejar huella en los menores al crecer, no faltaron las madres que lamentaron tener que ceder parte del tiempo que pasaban con sus hijos ante la llegada de un bebé, que forzosamente requerirá de mayor atención.