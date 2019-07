Niño es 'tragado' por cinta transportadora en aeropuerto

Ciudad de México.- En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta un niño fue 'tragado' por una cinta transportadora.

Sí, así como lo lees, y todo ¡QUEDÓ REGISTRADO EN VIDEO!.

De acuerdo con información de medios locales, el incidente ocurrió cuando su madre se distrajo unos minutos para imprimir sus boletos.

Cuando la mujer se dio cuenta que su hijo no estaba inmediatamente alertó al personal.

En el video captado por las cámaras de seguridad se aprecia la angustia de la señora luego de que revisaron tras una de las cortinas de goma y no había rastro del pequeño.

"Simplemente me quedé blanca. Quise saltar dentro e intentar alcanzarlo pero ellos no me lo permitieron”, dijo la mamá a WSB-TV.

El pequeño, de nombre Lorenzo, fue 'transportado' durante casi 6 minutos hasta que lograron rescatarlo.

En uno de los puntos del circuito, con empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), todos se sorprendieron cuando apareció un niño llorando con una mano fracturada entre el equipaje.

Cuando los trabajadores vieron al pequeño se apresuraron a detener el sistema. Por fortuna no pasó a mayores, Lorenzo sólo tuvo que visitar el hospital para tratar su lesión.