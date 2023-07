Niño que salió de coma aseguró haber visto a Jesucristo

“Tiene el pelo corto y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto”, narró un niño que salió de un coma y aseguró haber visto a Jesucristo, quien le dijo que hará sentir muy orgullosa a su mamá.

En un video compartido en redes sociales, el menor, que se encontraría todavía en una cama de hospital, señaló que el “Hijo de Dios” no es como se conoce en el catolicismo o cristianismo, porque, aunque tiene barba, su cabello es corto.

“No es como se ve, voy a la iglesia de Santa María, no es así como se ve allí. Tiene como una barba, no tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto. Mamá si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos. Y sus labios nunca se agrietaron. Todo sucedió, todo era perfecto, sus labios eran perfectos. Él era perfecto completamente”, dijo el niño que salió de coma.

En la misma grabación, el niño, que aún se le proporciona oxígeno, también le reveló a su mamá la razón por lo que pasó cuando era pequeña, vivencias que la ayudaron a ser quien es.

“Él me dijo la razón por la que pasaste por tanto cuando eras pequeña. Él dijo que es la razón por la que ahora eres lo que eres, por eso eres tan buena en lo que haces hoy. Dijo que tus hijos son como tú, por ti. Dijo que van a crecer para ser como tú”.

Finalmente, le aseguró a su mamá que la hará sentir muy orgullosa; no terminó su narración sin exclamar encontrarse excelente.