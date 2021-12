'No sabía que era casado', dice supuesta amante de Eduin Caz

A través de redes sociales, la juarense Sthephanie, quien presume haber tenido una relación íntima con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, narra detalles de lo acontecido en 2019 y que podría poner en evidencia la posible infidelidad del artista hacia su esposa.

En seis videos publicados en TikTok, la mujer asegura que le exigieron contar lo ocurrido.

En la narrativa menciona que en 2019 la agrupación se presentó en Ciudad Juárez, tiempo en el que entablaba una amistad con otro de los integrantes de Grupo Firme, quien luego del concierto la invitó a un “

Refirió que en la fiesta había varias mujeres, pero Eduin se acercó a ella para platicar acerca de los tatuajes.

Aseguró que en este tiempo, tenía apenas un par de semanas de conocer a la agrupación, pero desconocía que Caz estuviera casado.

Comentó que en ningún momento se cuestionaron sobre parejas y “pasó lo que pasó”.

Sthephanie mencionó en uno de los videos, que se animó a subir dicha información, luego de que otra mujer de Tijuana quiso desenmascarar al líder del grupo, pero que fue tachada de

“Me dio un poquito de coraje, por eso fue que yo quise tratar de respaldar a la chica, que es muy linda por cierto, y pues subir también lo que yo sabía y lo que pasó”,

La mujer desconoce porque ha recibido ataques en los que la tachan de “zorra”, pues asegura que cualquiera en su lugar, hubiera hecho lo mismo.

“Yo no le iba a decir, ay no, es que eres casado, simplemente a mí se me dio la oportunidad, yo la tomé”, explicó.

Añadió que “yo no le debo respeto a su esposa, el que le debía respeto a su esposa era él”.

La juarense manifestó que ya no va a comentar nada, para que no se piense que se quiere “colgar”, pues su única intención era respaldar a la chica de Tijuana.

En relación a como se enteró la esposa de Eduin Caz, declaró que otra persona de esta ciudad sabía de lo ocurrido y fue la que le contó, incluso le mando capturas de pantalla para confrontarla al

“No quiero que me conozcan como la que estuvo con él, no pensé que esto fuera a pasar a mayores, pero tengo muchas chicas interesadas en mi trabajo, de algo sirvió todo esto, aprovecho para darme publicidad”, señaló.

En el último de sus videos públicos, pidió no más “hate”, pues siendo sincera, no podía dejar pasar esa oportunidad.