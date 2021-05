No sabía que estaba embarazada y da a luz en pleno vuelo

Ciudad de México.- Una estadounidense que estaba embarazada pero no lo sabía viajaba de vacaciones con su familia desde Utah hasta Hawái, cuando en medio del vuelo comenzó con el trabajo de parto, por lo que fue asistida por un médico y tres enfermeras. "Si no hubiesen estado allí, no creo que el bebé estuviera aquí", expresó la mamá.

"No sabía que estaba embarazada. Este muchacho acaba de salir de la nada", agregó Lavinia Mounga desde el Centro Médico Kapiolani. El parto prematuro ocurrió el miércoles 28 de abril mientras un vuelo de la aerolínea Delta atravesaba el océano Pacífico.

En tanto, Lani Bamfield, una de las enfermeras que estaba en el avión, escribió en las redes sociales: "Si alguien quiere saber cómo fue nuestro viaje a Hawái… así es como empezó". Luego detalló que el parto fue "en el medio del océano" y que ocurrió "tres horas antes" de que aterrizaran. "Dios definitivamente estuvo con nosotros allí arriba", concluyó. Mientras que otra enfermera, Mimi Ho, describió lo sucedido como "un poco loco". "Nos nombró familia y tías del bebé", expresó.

Por su parte, el médico Dave Glenn señaló: "No sé cómo una paciente tiene tanta suerte como para viajar en el mismo vuelo con tres enfermeras de cuidados intensivos neonatales cuando está en trabajo de parto de emergencia, pero esa fue la situación en la que estuvimos".

Además, detalló que "ninguno de los equipos" de los que disponían era "adecuado para un bebé prematuro" de 29 semanas de gestación, por lo que, entre otros procedimientos improvisados, midieron la frecuencia cardíaca con un reloj Apple.