'No soy trans': Se arrepiente de cambiar de sexo y culpa a doctores

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Susana Domínguez, una joven española de 24 años, le reclamó a los servicios de salud por haberle permitido cambiar de sexo en 2014, pues no es “trans”.

De acuerdo a los informes, cuando tenía 15 años notó que era un hombre trans, por lo que su psicólogo le autorizó iniciar un tratamiento hormonal de cambio de sexo; le extirparon sus pechos y útero.

No obstante, seis años después se arrepintió y aseguró que siempre había sido una mujer, pero con trastornos que él no supo ver a tiempo y que no tenían que ver con transexualidad.

Ante ello, Susana y su madre culpan al servicio de salud por no revisar sus antecedentes genéticos, ya que al menos seis miembros de su familia sufren de salud mental.

“Fui a la primera psiquiatra, la que me remitió al psicólogo, dando por bueno que yo era trans. Ahora, años después, ella solo dice: ‘Ay, pero si tú estabas muy segura, estabas muy segura’. Yo tenía 15 años. ¿Cómo me dejaron hacer eso? ¿Cómo podía estar segura de lo que quería?”, dijo

Ahora, interpusieron una demanda por un “diagnóstico incorrecto”, lo que generó la respuesta inmediata de las autoridades al declarar que “se cumplieron los protocolos”, pues “evaluaron cada caso”.

Finalmente, recurrió a terapia, sin embargo, asegura se sigue sintiendo igual, y ningún psicólogo la ha ayudado.

“La psiquiatra ahora dice que no tengo ninguna enfermedad mental, que lo mío no se cura con pastillas, pero me sigue recetando pastillas y haciendo informes de corta y pega”, finalizó.