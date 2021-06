'Noa' es de género fluido y a sus 11 años no ha sufrido discriminación

Ciudad de México.- Noa es de género fluido y hasta ahora hoy no ha sido discriminado en su escuela, nadie sabe aún de su elección de género.

"Tengo 11 años y el pronombre no me importa, cualquiera. No le he contado casi a nadie, son como que no les importancia tanto. No es como un gran tema”, asegura Noa.

Nunca tuvo que enfrentarse a una discriminación obvia, más bien siempre fue muy abierto a quién es, también sabiendo que existía la posibilidad de que se molestara por esas razones.

Pero no todas las niñas, niños y adolescentes trans, viven lejos de los prejuicios como Noa.

El grupo transformando familias y transinfancia se reunieron con 10 familias de la ciudad y el estado de México quienes expresaron su preocupación por el estrés que sienten sus hijas, hijos e hijes, con el regreso a clases programado para el próximo lunes 7 de junio.

"Algunas veces si me da miedo decir alguna cosa en mi vida que sea un poquito emocionante para mi y que los demás lo vieran como que quisiera tener la atención de la miss”, explica Noa.

La escuela es un espacio que extrañan en menor medida las infancias transgénero en comparación con sus pares binarios, por lo que es necesaria una reflexión sobre las causas que apuntan a la violencia de no aceptación.

"Estoy un poquito bien así, pero igual quiero regresar a clases solo para ver a mis amigos”, explico Noa.

Durante la cuarentena la mamá de Noa, acompañada por una asociación de infancias transgénero, habló con otras madres y padres de familia sobre los conceptos básicos para entender la elección de género.

Noa sabe que aunque su escuela está libre de discriminación, no todo el mundo respeta de igual forma a las personas transgénero.