Nombra a su hijo Lucifer y desata el 'infierno' en la red

Ciudad de México.- El caso de una madre que ha sido atacada en redes sociales por nombrar a su hijo Lucifer se ha vuelto viral en TikTok. Plataforma donde ha narrado todo lo referente a los ataques en contra de su persona.

Se trata de Josie King, originaria de Devon, Inglaterra. Quien recientemente se convirtió en madre por segunda ocasión a sus 27 años de edad y tras varios intentos por quedar embarazada.

Josie platicó a sus seguidores que el nombre de su segundo hijo no se debe a ningún motivo religioso o antirreligioso, sino que solo se sintió atraída por el nombre Lucifer.

Atacan a madre por el nombre de su hijo

En TikTok, Josie platicó que desde la revelación del nombre de su pequeño, con varios meses de edad, no han parado de atacarla con mensajes aterradores que hacen referencia a que se irá al infierno.

Debido a que Lucifer es el nombre bíblico del ángel caído que fue desterrado y, posteriormente, se convirtió en Satanás. Según el relato del documento del cristianismo.

‘Cuando se trata de religión y vida real, son cosas muy diferentes: una es la vida real y la otra está en un libro. El Diablo no es el significado del nombre de mi hijo’, dijo durante una entrevista a un programa londinense.

La joven de 27 años señaló que su segundo hijo es un ‘bebé milagro’ ya que, previamente, había perdido 10 hijos. Por lo que tomó la decisión de que Lucifer sería su último hijo.

Así mismo, la madre de dos pequeños compartió que, en un inicio pensó que sería una niña por lo que tenía pensado ponerle como nombre Narnia. Pero, al dar a luz a un varón, recordó que siempre le había gustado el sonido del nombre Lucifer.

‘Miré miles de nombres de bebés y no fue una decisión que tomé a la ligera porque sabía que era el último hijo que podría tener. Me gustan los nombres que me gustan, puede que no sea adecuado para otras personas’, expresó.

En una grabación más, la mujer agradeció a todos sus seguidores en redes sociales por el apoyo que le han dado ante la problemática derivada del nombre de su hijo.