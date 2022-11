'Nos separamos por su culpa', mujer acusa a Karely Ruiz de acabar su matrimonio

Especial

De nueva cuenta la influencer Karely Ruiz es tendencia en las redes sociales, ahora por las acusaciones que una mujer lanzó en su contra.

De acuerdo con la versión de la "afectada", su matrimonio de 20 años terminó por culpa de la modelo de OnlyFans, pues encontró “evidencia” en el teléfono de su ex marido que provocaron diferencias irreconciliables.

En las últimas horas se viralizó una entrevista que el tiktoker @icefire_oficial le realizó a una mujer en las inmediaciones del Complejo Cultura El Carmen de Tehuacán, Puebla.

Para comenzar, la señora contó un poco sobre su vida personal, desde la profesión que le gustaría que estudie su hijo, hasta la “generación de cristal”, pero sin lugar a dudar lo que más llamó la atención de los internautas fue su testimonio sobre su divorcio, pues sorpresivamente involucró a la influencer del momento.

"Karely Ruiz destruyó mi matrimonio porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo, porque nos separamos. Yo le reclamé, pero él me dijo que era una famosa, no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz", dijo.

Sus declaraciones tomaron por sorpresa al tiktoker, quien trató de indagar sobre cuál sería la verdadera responsabilidad de la modelo en ese triángulo amoroso, pues cabe recordar que Karely vende contenido exclusivo en OnlyFans y constantemente sube fotografías y videos con poca ropa en sus redes sociales, por lo que muchas personas tienen acceso a su material.

Ante esta gran incógnita, la mujer contó que no alcanzó a ver si existía alguna conversación entre su ex pareja y la influencer: “Pues no sé si se estaban mensajeando, pero de que había fotos de ella encuerada había fotos en el teléfono”, afirmó.