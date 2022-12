Novio la ve sin filtro y la rechaza

Ciudad de México.- Una joven contó su experiencia en redes sociales luego que su novio de internet le pagó un viaje a otro estado para conocerse, pero la rechazó al verla.

Fue en TikTok donde la usuaria identificada como Ninoska Rodríguez detalló cómo conoció “al amor de su vida” quien la invitó a su casa en Washington, Estados Unidos.

La joven contó en la plataforma que su novio de internet se ofreció a pagar un vuelo desde Massachussets a la capital y así ponerle mayor formalidad a su relación.

Sin embargo Rodríguez cree que su pareja no se encontró con lo que esperaba pues vio una versión diferente de ella, sin filtros, al natural, y la dejó plantada.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, tituló el clip que ya se viralizó en TikTok.

En el mismo video, la joven mujer reconoció su culpabilidad por no ser sincera con su novio de internet y abusar de los filtros embellecedores que brindan algunas aplicaciones en redes.

“En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, reconoció.

La confesión de la chica generó diversas reacciones en TikTok, pero una gran mayoría de internautas culpó a la mujer por no ser honesta con quien realmente es.

“Pero en las videollamadas uno se mira como es”; “Al menos le pagó su viaje, es lo más importante”; “No entiendo porque ponen filtro”; “Hay que ser sincera desde un principio, al natural”, comentaron usuarias en la red social.

Al momento el video registra más de cinco millones visualizaciones.